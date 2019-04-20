ما حقيقة تعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمحاولة اغتيال؟

ما حقيقة تعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمحاولة اغتيال؟

المصدر: فريق التحرير

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مساء السبت، حقيقة الأنباء المتداولة عن تعرضه لمحاولة اغتيال أمام أحد فنادق العاصمة طرابلس.

وقال غسان سلامة في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“، ”للمحبين أقول، ولغيرهم أيضًا: لا! لم اتعرض لمحاولة اغتيال“، وتابع: ”الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة“.

وتساءل المبعوث الأممي: ”متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم أن الحقيقة التي يغتالون كل يوم هي وحدها التي تحررهم؟“.

وجاء نفي الدبلوماسي اللبناني، بعدما تناقل النشطاء وحسابات ليبية معلومات متضاربة، عن الواقعة، إذ ذهب البعض إلى أن سلامة نجا من محاولة اغتيال أمام فندق كورنتيا في العاصمة طرابلس، في حين قال آخرون إن موكبه تعرض لوابل من الرصاصة أثناء مروره بأحد الشوارع.

ونشرت بعض الحسابات صورًا قالت إنها لآثار الرصاص الذي تعرضت له سيارة المبعوث الأممي، وهو ما نفاه الأخير.

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