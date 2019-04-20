معارك عنيفة في طريق المطار بطرابلس الليبية

دارت معارك عنيفة، ظهر اليوم السبت، في طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس بين وحدات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق.

وقالت غرفة عمليات تحرير طرابلس التابعة للجيش الليبي، في بيان: إن ”القوات المسلحة“ تتقدم في محوري طريق المطار وعين زارة بجنوب طرابلس بعد تدمير عربات مسلحة للميليشيات المارقة، ودك تمركزات الميليشيات في محوري ”وادي الربيع“ و ”خلة الفرجان“.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“: إن الجيش أحبط عملية التفاف للميليشيات عن طريق منطقة الأصفاح مقابل النقلية في طريق المطار، وكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني تمركزات الميليشيات في السواني والهيرة والعزيزية والكسارات، وقال شهود عيان إن القصف استهدف مجموعات تابعة لميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، وقائد المنطقة العسكرية الغربية التابع لحكومة الوفاق أسامة الجويلي.