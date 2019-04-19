بالفيديو.. برلمانية جزائرية تبكي بحرقة بعد محاولة تعريتها في الشارع

قالت النائبة الجزائرية فوزية طهراوي دومة، إنها تعرضت لمحاولة التعرية، وخلع حجابها، من قبل شاب ووالده لم تحدد هويتهما.

وظهرت النائبة الجزائرية في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة، متهمة الشاب ووالده بالتعرض لها، بينما كانت تطلع على معاناة مواطنين في أحد الأحياء.

وأشارت البرلمانية في مقطع الفيديو إلى أن من تعرضوا لها ينتمون لعائلة مترفة، ووصفتهم بالطغاة المتجبرين، مطالبة بحبس المعتدين، وأخذ حقها منهم.

ودعت النائبة عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“ القضاة ونشطاء الحراك الشعبي، إلى المساعدة في أخذ حقها، مؤكدة أنها لن تسكت حتى إرجاع حقوقها.

يأتي ذلك، فيما يخرج الجزائريون اليوم في جمعتهم السادسة مطالبين بتنحي الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، وتنظيم فترة انتقالية لا يشارك فيها رموز عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.