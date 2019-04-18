مصدر في الإليزيه: فرنسا تدعم حكومة الوفاق الليبية

قالت فرنسا اليوم الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس، بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

ونقلت وكالة رويترز قول مسؤول بالرئاسة الفرنسية: ”كما أكدنا في عدة مناسبات فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج، ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا“.

وأضاف المسؤول: ”علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الإثنين للتأكيد على هذا الدعم“.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق فرنسا بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وقالت إنها ستوقف التعاون الأمني مع باريس.