الدرك الجزائري يحقق مع أغنى رجل في البلاد

استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، الأربعاء، يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.

وقال ربراب، في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: ”توجهت هذا الصباح (الأربعاء) إلى فصيلة الدرك بباب جديد، بالعاصمة“.

وأضاف: ”تم الاستماع إليّ بشأن نشاطات مجمع سيفيتال (تابع له)، والعراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائري، ضحية النظام وعصابته الاقتصادية“.

وفي غضون ذلك، ذكرت قناة ”الشروق نيوز“ (خاصة) أن ”ربراب تم سماعه صباح الأربعاء من طرف فصيلة الأبحاث (فرقة التحقيقات) للدرك الوطني، بحي باب جديد بالعاصمة“.

وحسب القناة ذاتها، تم التحقيق مع ربراب بشأن صفقات ومشاريع شركاته منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي.

وربراب، أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع ”سيفيتال“ للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة ”أونو“ وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية).

ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، حسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية، في آخر تصنيفاتها لأثرياء العالم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما يعتبر أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا) بحسب مجلة فوربس، والسادس في القارة الإفريقية.