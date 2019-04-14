”سلامة“ متأسفًا لتأجيل مؤتمر الحوار الليبي: لطخ الدّمُ المسيرة‎

تأسف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن تسبب المعارك في العاصمة طرابلس في تأجيل الملتقى الوطني الجامع، الذي كان مقررًا انطلاقه الأحد، لحل الأزمة الليبية.

وقال سلامة في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ”كان اليوم، يوم ملتقاكم في غدامس (مدينة جنوب غرب ليبيا)، تخطون فيه معًا معالم سبيل نحو دولة موحدة قادرة منصفة مدنية ديمقراطية“.

وأضاف: ”لكن الرياح راحت في مناحٍ أخرى لم تكن السفن تشتهيها، ولطخ الدمُ المسيرة.. موقفنا لن يتبدل فإنما الحرب ما علمتم وذقتم، ولا حل، مهما اشتد العناد، إلا سياسي“.

كان اليوم يوم ملتقاكم في غدامس تخطون فيه معا معالم سبيل نحو دولة موحدة، قادرة، منصفة، مدنية، ديمقراطية.لكن الرياح راحت في مناح أخرى لم تكن السفن تشتهيها ولطخ الدم المسيرة. موقفنا لن يتبدل فإنما الحرب ما علمتم وذقتكم ولا حل، مهما اشتد العناد، الا سياسي. — Ghassan Salame (@GhassanSalame) April 14, 2019

ومنذ نحو شهر، أعلن سلامة، في مؤتمر صحفي، تحديد 14 إلى 16 أبريل/نيسان الجاري، موعدًا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع في غدامس، لمحاولة حل الأزمة الليبية، التي امتدت لأكثر من خمس سنوات.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، إنها ”تقوم بمتابعة وتوثيق كل الأعمال الحربية المخالفة للقانون الدولي، تمهيدًا لإحاطة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية“.

وحذرت البعثة وخلال تغريدة على صفحتها في تويتر، ”الجميع بأن قصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالمدنيين محرم تمامًا في القانون الدولي الإنساني“.