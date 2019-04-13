الجيش الليبي يسيطر على ”عين زارة“ ويدمر عربة لـ“صلاح بادي“ (فيديو)

أكدت غرفة عمليات تحرير طرابلس، أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على شيل الرقبة ”محطة وقود“، ومسجد شيخان في منطقة ”عين زارة“ إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، وتبعد 9 كلم عن وسط العاصمة.

ونوهت الغرفة في إدراج لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إلى أن هذا المكان هو الذي صورت فيه قوات قائد ميليشيات لواء الصمود ”صلاح بادي“ فيديو قبل نصف ساعة، أي قبل أن يستعيدها الجيش الوطني.

وبثت الغرفة فيديو للواء فوزي المنصوري، آمر غرفة عمليات إجدابيا، من أمام إحدى عربات صلاح بادي التي تم تدميرها في المنطقة.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة نصبت كمينًا في منطقة ”السواني“ قبضت فيه على مجموعة أسرى، وغنمت العديد من السيارات المسلحة.

وسيطر الجيش بشكل كامل على كوبري السواني، وتقدم إلى ما بعد الكوبري وسط فرار الميليشيات.

من جهة أخرى، عقد مرعي الدرسي، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا، مع أعضاء غرفة الطوارئ الرئيسة، لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في العاصمة الليبية طرابلس.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات والإحصاءات عن الأوضاع التى تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، والمدن، والمناطق المجاورة.

وقال بيان صادر عن الهلال الأحمر الليبي، إن ”الاجتماع تطرق إلى تقييم الاحتياجات العاجلة لدعم الفروع، والتأكيد على سلامة المتطوعين أثناء تأدية واجبهم ميدانيًا، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين في الوقت الحالي، والتأكيد على وحدة وحيادية جمعية الهلال الأحمر الليبي“.