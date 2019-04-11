المجلس العسكري لـ“كاباو“ يعلن دعم الجيش الليبي بمعارك طرابلس

أعلن رئيس المجلس العسكري حل المجلس بمدينة ”كاباو“، ودعم عمليات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدًا بأن المجلس وعناصره سيكونون تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني.

وأكد ”عبدالله عياد مخلوف“ رئيس المجلس العسكري ”كاباو“ بأن المجلس ”لم يدعم الميليشيات بمدينة طرابلس، ولم يدخل أي حرب بين الميليشيات المختلفة“، مشيرًا إلى أن عناصر ”كاباو“ غادرت طرابلس منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة الحدث الليبية الداعمة للجيش الليبي بأن ”ما يتم تناوله من أخبار على صفحات التواصل بخصوص دخول المجلس العسكري كاباو الحرب ضد الجيش هو أمر عارٍ عن الصحة“.

يذكر أن بلدة كاباو ذات الطبيعة السكانية ”الأمازيغية“ هي إحدى بلدات الجبل الغربي في جنوب غرب ليبيا.