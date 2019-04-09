مسؤول تونسي: الشاهد سيرفض دعوة السبسي بالعودة إلى ”النداء“

أكد مسؤول تونسي، مقرّب من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنّ الأخير قرر رفض دعوة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي للعودة إلى حزب ”نداء تونس”، مشيرًا إلى أن الأمر ”محسوم“.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح خاص لموقع ”إرم نيوز“: إنّ ”احتمالية العودة كانت واردة في السابق، حين طالب الشاهد بإصلاح الحزب وإنقاذه من بعض العناصر التي أضرّت به، لكن الشاهد يعتبر أنّ الدعوة (جاءت متأخرة)“.

وشدد المسؤول التونسي البارز على أنّ الشاهد حسم مساره السياسي بعد تأسيس حزب ”تحيا تونس“، الذي يتوقع أن يتزعمه لخوض سباق الانتخابات المقبلة.

من جانبه، استبعد المنسق العام لحركة ”تحيا تونس“ سليم العزابي عودة الشاهد إلى ”نداء تونس“، بعد رفع التجميد عن عضويته من قبل المؤتمر الانتخابي للحزب، مستغربًا من الخطوة التي جاءت عقب ما وصفها بـ“حملة ممنهجة“ ضده من قبل الحزب، وفق تعبيره.

وأشار، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إلى أن حملة ”نداء تونس“ الممنهجة ضد الشاهد حوّلته إلى نهضاوي وانقلابي ووصفته بـ“الفاشل“، ووصلت إلى حد رفع قضية عسكرية ضدّه، مضيفًا أن “قيادات نداء تونس عاد إليها شاهد العقل، ولكن لا أظن أن الشاهد سيعود إليهم“.

بدوره، علّق رئيس كتلة الائتلاف الوطني وعضو حركة ”تحيا تونس“ مصطفى بن أحمد، على دعوة السبسي لـ“نداء تونس“ برفع التجميد عن عضوية الشاهد، قائلًا: إنه ”ليس لـ(تحيا تونس) أي شأن بخصوص الدعوة“، معتبرًا أنها ”شأن حزبي داخلي“.

وأضاف: ”ما دخلنا في ذلك، ويوسف الشاهد من الرموز التي بُني عليها حزبنا، وحين يحسم أمره إما معنا أو معهم فهو حر“، مؤكدًا أن ”الشاهد مع (تحيا تونس)، وهذا تم النقاش حوله، ولا أعتقد أنه سيغيّر مساره“.

وكان حزب ”نداء تونس“ قد قرر رفع التجميد عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والاستجابة لطلب رئيس البلاد ومؤسس الحزب الباجي قائد السبسي.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم ”نداء تونس“ منجي الحرباوي، في تصريح صحفي على هامش أعمال مؤتمر الحزب، أن الأخير قرر خلال الجلسة العامة الاستجابة لطلب السبسي وصادق على قرار رفع التجميد عن الشاهد، رغم أن طلب السبسي كان مفاجئًا.

وكان السبسي قد طلب، يوم السبت الماضي، أثناء افتتاحه مؤتمر ”نداء تونس“، إعادة الشاهد إلى الحزب، مشيرًا إلى أن ”الشاهد هو ابن النداء، وأنه من المنادين برفع التجميد عنه ليكون حرًّا في العودة إلى النداء أو الانضمام إلى الحزب الجديد“.