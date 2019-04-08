الجيش الليبي يقصف مطار معيتيقة الوحيد في طرابلس (فيديو)

أكد مصدر عسكري بمدينة طرابلس، أن قاعدة معيتيقة الجوية والتي حولتها حكومة الوفاق لمطار مدني، تعرضت لقصف جوي من قبل سلاح الجو الليبي؛ ردًا على غارات مشابهة نفذها طيران حكومة الوفاق.

ووفقًا لشاهد عيان بالقرب من مطار معيتيقة بحي تاجوراء، أكد لـ“إرم نيوز“ أن مقاتلتين من طراز F1 أقلعتا من القاعدة قبل وقت قصير من تعرض القاعدة للقصف الجوي.

وحسب شهود العيان، فإن الأضرار طالت مهبط المطار، ولم يتعرض المبنى أو أي من العاملين في المطار لأي ضرر.

يذكر أن حكومة الوفاق كانت السباقة في استعمال سلاح الجو في المعركة، حين قصفت أماكن بالقرب من غريان ومزدة، كما قامت أيضًا بقصف منطقة العزيزية وأصابت منزل إحدى العائلات.