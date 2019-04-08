الجيش الليبي يشكل غرفة عمليات لتحرير مصراتة‎

أكد مصدر عسكري كبير لموقع ”إرم نيوز“ يوم الإثنين، أن الجيش الوطني الليبي، شكل غرفة عمليات خاصة بقيادة اللواء أحمد سالم، لتحرير مدينة مصراتة.

ويأتي تشكيل الغرفة، مع تصاعد العمليات العسكرية في جنوب طرابلس، بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق، وإرسال مصراتة ميليشياتها للدفاع عن طرابلس.

بدوره، قال قطاع الدفاع الجوي مصراتة: ”إنه فعّل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية للتعامل مع أي أهداف تقترب من المجال الجوي التابع له بعد تلقيه الأوامر من قادة عملية بركان الغضب“.

وتسود مناطق الهلال النفي وسرت، حالة من الترقب، مع توقعات بقرب فتح جبهة جديدة، فيما قالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد لـ “ إرم نيوز“، إن الجيش يراقب تحركات الميليشيات بشكل دقيق.

وتجددت الاشتباكات يوم الإثنين، في مناطق محورا وادي الربيع وقصر بن غشير التي يسيطر عليها الجيش الليبي مع ميليشيات حكومة الوفاق.

وأكد المراسل الحربي مع وحدات الجيش في المنطقة، السنوسي قادربوه، أن القوات المسلحة لم تنسحب أو تتراجع عن المواقع التي سيطرت عليها في جنوب طرابلس، مشيرًا إلى أن ”المعنويات عالية وتعانق السماء“.