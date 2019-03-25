المغرب.. النقابات التعليمية ترفض تأجيل الإضراب وتساند مطالب الأساتذة المتعاقدين‎

أعلنت النقابات المهنية في المغرب نيتها الدخول بإضراب لمدة 3 أيام، رغم أن وزارة التربية والوطنية والتعليم عقدت مع ”المهنية“ اجتماعًا هدفه احتواء أزمة الأساتذة المتعاقدين.

وذكرت مصادر نقابية حضرت الاجتماع أن الوزارة لم تقدم أي حل لمشكلة الأساتذة المتعاقدين، حيث تمحور الاجتماع حول طلب الوزارة تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يومي 26 و27 و28 آذار/مارس الجاري، وهو ما رفضته النقابات التي تتمسك بخوض الإضراب في وقته.

وأضافت المصادر أن ”وزير التربية والوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، اقترح صيغة جديدة من أجل المزيد من التحصين القانوني للوضعية الإدارية للأساتذة المتعاقدين“، لكنه لم يحظَ بقبول النقابات، لينتهي الاجتماع دون التوصل إلى نتيجة مرضية.

وسارعت الوزارة إلى الاجتماع بالنقابات التعليمية التي أعلنت تضامنها مع ملف الأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد التدخل الأمني العنيف الذي شهده اعتصامهم أمام قبة البرلمان، ليلة السبت الماضي، حيث عبّرت النقابات عن رفضها للنهج الأمني الذي اعتمدته الحكومة في التعامل مع احتجاج الأساتذة المتعاقدين.

ويخوض آلاف الأساتذة المتعاقدين إضرابًا مفتوحًا منذ قرابة الشهر؛ للمطالبة بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، لكن التهديدات بالفصل من العمل التي أعلنت عنها الوزارة لم تمنع الأساتذة المتعاقدين من الاستمرار في الإضراب.