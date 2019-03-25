داعش يهاجم بلدة ”غدوة“ في الجنوب الليبي

قتل شاب وخطف 3 أشخاص آخرين في هجوم شنته مجموعة من تنظيم داعش المتشدد، فجر اليوم الاثنين، على بلدة غدوة “ 60 كم “ جنوبي مدينة سبها الليبية .

وقالت مصادر محلية، إن المجموعة المهاجمة كانت تستقل 10 سيارات دفع رباعي أغلبها مصفحة واشتبكت مع الأهالي، مما أدى إلى مقتل الشاب محمد عبدالله همقام.

وأضافت المصادر أن القوة المهاجمة داهمت منزلين لشخصين مطلوبين بالاسم لديها، وقامت باحتجازهم، إضافة إلى احتجاز شاب ينتمي للتيار السلفي ، وقطع الاتصالات عن المنطقة.

وأشارت إلى أن حالة من الهدوء الحذر تسود ”غدوة“ بعيد انسحاب القوة المهاجمة.

وأفاد المواطن أحمد أبو عزوم في منشور له على صفحته بموقع ”فيسبوك“ بأن عناصر من داعش داهموا منزله ومنزل جده، ومنازل أخرى، وأقدموا على خطف شخص وقتلوا جاره محمد عبدالله هنقام.

يشار إلى أن بلدة ”غدوة“ تعرضت لعدة هجمات مسلحة من قبل عناصر داعش وعصابات تشادية، كان آخرها الأسبوع الماضي.