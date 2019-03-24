بريطانيا تحذر من هجمات إرهابية في طرابلس الليبية وتنصح رعاياها بالمغادرة

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، رعاياها في العاصمة الليبية طرابلس، من خطر شن هجمات إرهابية، داعية إياهم إلى ”مغادرتها على وجه السرعة“.

وأوضحت عبر سفارتها في طرابلس أنّ ”هذه التحذيرات دأبت السفارة على توجيهها منذ العام 2014 بين الحين والآخر، وذلك على خلفية الحالة الأمنية الهشة في طرابلس، والتي يمكن أن تتطور إلى صراع مسلح واشتباكات دون سابق إنذار“.

وأشارت إلى أنّه من ”المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في العاصمة الليبية ”.

وأكدت الخارجية البريطانية أنّ ”الدعم القنصلي غير متوفر من قبل الحكومة البريطانية في ليبيا، حيث لاتزال السفارة البريطانية في طرابلس مغلقة، وبالتالي فإن الخارجية البريطانية غير قادرة على تقديم الدعم القنصلي، أو أي شكل من أشكال المساعدة“.

كما نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بضرورة اللجوء إلى القسم القنصلي البريطاني في تونس، عبر رقم تم وضعه في موقع الخارجية البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية، حذرت من وقوع عمليات إرهابية يوم أمس السبت، في العاصمة الليبية وأشارت إلى وجود طرود مفخخة أمام البريد المركزي بطرابلس، غير أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أشارت إلى أن الطرود لم يعثر بها على أي مواد متفجرة وفق بيان صدر عنها يوم الجمعة الماضية.