الجزائر.. شقيق أحمد أويحيى يطالب برحيله من المشهد السياسي

طالب المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الأخير، بالرحيل نهائياً من المشهد السياسي.

في خرجة إعلامية مثيرة وأولى من نوعها، اختار المحامي العيفة أويحيى توجيه انتقادات لاذعة إلى شقيقه ”المستقيل“ قبل ثلاث عشر يوماً من رئاسة الوزراء، والذي يعيش وضعاً مهترئاً في التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أحزاب الموالاة.

وبعد 48 ساعة عن الاستقالة الجماعية لما يربو عن ألفي عضو في التجمع الديمقراطي وتلويحهم بعقد مؤتمر استثنائي لـ“استرجاع“ الحزب، دقّ شقيق أويحيى مسماراً جديداً في ”نعش“ الرجل المثير للجدل.

وفي مقابلة بثها موقع جريدة الحوار المحلية، لم يتردد العيفة أويحيى عن توجيه سهام الانتقادات إلى شقيقه، وقال بلهجة قوية: ”الانسان الذي مارس السلطة لربع قرن، لن يحظ بالتربية من جديد“.

وأعطى العيفة أويحيى الذي ظل متوارياً عن الأنظار، انطباعاً واضحاً أنّه يشاطر مواطنيه شعور اللا رضا تجاه رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال محل رفض شعبي حتى بعد مغادرته قصر الحكومة.

وصرّح شقيق أويحيى جازماً: ”الحراكيون يطالبون برحيل النظام، وأحمد أويحيى طرف في هذا النظام، لذا عليه تحمّل مسؤولياته“، علما أنّ أويحيى أبقى نفسه وفياً لنهج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر تشبثه بالندوة الوطنية الجامعة، رغم رفضها من طرف ملايين الجزائريين منذ بدء حراك 22 شباط/ فبراير.

وأتت دعوة شقيق أويحيى بالرحيل التام لرئيس الوزراء السابق، وسط أنباء من محيط التجمع الوطني الديمقراطي، رجّحت استقالة أويحيى من رئاسة الحزب في غضون الساعات القليلة القادمة.

وسبق لأويحيى (66 عاماً) أن اضطرّ إلى الاستقالة من قيادة الحزب مطلع يونيو/حزيران 2002 إثر الصفعة التي تلقاها التجمع الديمقراطي في التشريعيات، كما تنحى في يناير/كانون الثاني 2013، لكن الرجل المكنّى ”صاحب السبعة أرواح“ عاد بعد الاستقالتين أكثر قوة.

وكان أويحيى في خطوة أفرزت مزيجاً من الاستهجان والتساؤل، طالب سلطات بلاده قبل أيام بـ“رد عاجل على مطالب الحراك الشعبي المستمرّ منذ خمس جُمع.

وشدّد أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجزائر، على أنّ ”الجميع مدعو لتقديم تنازلات“، في محاولة منه لإقناع مواطنيه بجدوى الانخراط في خطة الانتقال الديمقراطي التي طرحتها السلطة في الحادي عشر من مارس/آذار الجاري.

ولم يكشف أويحيى عن ”طبيعة التنازلات“ التي لوّح بها، في مقابل طرح قوى المعارضة خارطة طريق مغايرة لتلك المتضمنة مراجعة دستورية جديدة، وتحضير قانون انتخابي جديد بهيئة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستعقب الندوة الجامعة والاستفتاء الشعبي.

واتسم مسار أويحيى المعروف بـ“عدائيته“، بحرصه الدائم على توخي سياسات وتنفيذ قرارات ”غير شعبية“، على نحو أبقاه ”شخصية منبوذة“ منذ الذي فعله في تسعينات القرن الماضي، وحبسه عشرات الكوادر، برّأهم القضاء لاحقاً.