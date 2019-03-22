الجزائر.. أنباء عن استقالة شقيق بوتفليقة من وزارة التعليم المهني

كشف مصدر موثوق لـ“إرم نيوز“، اليوم الجمعة، عن استقالة ”ناصر بوتفليقة“ شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه الحكومي.

واستنادًا إلى معلومات قدّمها مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، فإنّ ناصر المعروف باسم عبد الرحيم، والذي ظلّ يشغل منصب الأمين العام في وزارة التعليم والتكوين المهنيين، قدّم استقالته إلى المسؤول الأول عن القطاع محمد مباركي.

ويُعرف ناصر بوتفليقة، بشخصيته الهادئة، وبكونه الأكثر كتمانًا للأسرار، وظلّ الرجل بجوار الرئيس على مدار 15 يومًا خلال رحلة علاجه في سويسرا.

في الأثناء، أكدت مصادر محلية مطلعة لـ“إرم نيوز“، أنّ الشخصية الأهم في محيط عائلة بوتفليقة، وهو الشقيق الأصغر ”سعيد“ المستشار على مستوى الرئاسة، قام بزيارة خاصة إلى مستخدمي وكوادر قصر الرئاسة.

وقال أحد الموظفين إنهم فوجئوا بالزيارة التي بدا فيها سعيد بوتفليقة متأثرًا للغاية، على نحو أضفى طابع ”الوداع“ على الرجل المكنّى بـ“عين السلطان التي لا تنام“، والذي يتبع أخاه مثل ظله.

وكان سعيد بوتفليقة أستاذًا جامعيًا متخصصًا في الفيزياء، كما كان نقابيًا في مجلس أساتذة التعليم العالي، قبل أن يلتحق بشقيقه الرئيس مباشرة بعد تولّي عبد العزيز بوتفليقة زمام الحكم في ربيع العام 1999.