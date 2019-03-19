الجزائر.. أقرب رجال الأعمال لعائلة بوتفليقة يعتزم ترك منصبه

كشفت تقارير إعلامية جزائرية أن رئيس منظمة رجال الأعمال والمؤسسات، علي حداد، قد يغادر منصبه نهاية مارس/آذار الجاري، بعد أن قرر استدعاء المجلس التنفيذي لاجتماع طارئ ، يوم 30 مارس/آذار القادم ، والذي سيكون مفصليًا لرجل الأعمال البارز على رأس أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين.

وقال حداد، في تصريحات لـموقع ”TSA” المحلي ، إن المجلس التنفيذي ”سيقرر ما إذا كان سيستمر في مهامه أو يدعو إلى اجتماع عام غير عادي لانتخاب خليفة له، مشيرًا إلى أنه ”يضع كل شيء بين يدي المجلس التنفيذي والأمر متروك له لاتخاذ القرار، كما كان الحال دائمًا في الافسيو(منظمة رجال الأعمال والمؤسسات)“

وأضاف ”أريد أن تعمل المنظمة بشكل ديمقراطي“.

ويأتي قرار حداد بعد اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بثمانية أعضاء من المنظمة، التي يعيش أزمة غير مسبوقة، بسبب تأييد حداد للعهدة الخامسة، للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهو ما كان سببًا في استقالة أو تجميد العضوية لعدد من الأعضاء المؤثرين، على غرار العيد بن عمر وحسان خليفاتي.

ويعتبر حداد الذي صدر قرار بمنعه من السفر قبل 3 أيام، من أبرز المقربين من حاشية الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه سعيد بوتفليقة، الأمر الذي سهّل عليه – حسب مراقبين – الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام والأشغال العمومية والطرق والبنى التحتية.