بوتفليقة يرفض التنحي ويقدم تعهدات جديدة للجزائريين

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، بتنظيم مؤتمر وطني جامع بشكل مستعجل، في رد رسمي على مطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكمه.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها لمواطنيه، بمناسبة عيد النصر (وقف إطلاق النار في 19مارس 1962)، إنه أوصى بإشراك كل أطياف الشعب الجزائري في هذه الندوة الوطنية الجامعة.

وشدد الرئيس المنتهية ولايته الرابعة، على أن مهمة الندوة ”حساسة لأنها هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث قفزة نوعية، يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة“.

وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن ”الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء“، مشيرًا إلى رغبته في إجراء تعديل دستوري شامل وعميق، وفق الرسالة.

وبذلك يؤكد بوتفليقة رفضه التنحي عن السلطة، رغم مطالب ملايين الجزائريين الذين يتظاهرون لدعوته إلى الرحيل، في مسيرات شعبية حاشدة تتكرر كل جمعة.