ملف مشترك بين دول المغرب العربي حول ”الكسكس“

بدأ عدد من الخبراء من دول المغرب العربي، اليوم الإثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وضع اللمسات الأخيرة حول تقديم ملف مشترك لتسجيل وجبة ”الكسكس“، على قائمة التراث العالمي.

وتعتبر الكسكس إحدى الوجبات الشهيرة في دول المغرب العربي، مع وجود اختلافات بسيطة في إعداد الوجبة تتميز بها كل دولة عن الأخرى.

ومن المتوقع أن تقدم دول المغرب العربي ملفها المشترك، لتصنيف وجبة ”الكسكس“ ومشتقاته كتراث عالمي في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .

وتعتبر الجزائر هي صاحبة المبادرة الساعية إلى التعريف بإحدى مميزات هذه الوجبة الشهيرة في المنطقة، وذلك تنفيذًا لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003.

وقال وزير الوظيفة العمومية الموريتاني سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الثقافة وكالة، إن ”هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المبذولة لحفظ وصيانة جزء هام من الموروث الثقافي المشترك، المعبر عن الترابط بين الشعوب المغاربية، حيث تعتبر العادات الغذائية عنصرًا من تلك العناصر التي تجسد الهوية الثقافية المشتركة بين هده الدول“.

وأضاف أن ”هذا الملف الذي عمل الخبراء على إعداده، من خلال جلسات سابقة سيتسنى تسجيله على اللائحة التمثيلية لليونسكو“.

وكان عدد من الخبراء وممثلي وزارات الثقافة والتراث بكل من موريتانيا وتونس والجزائر والمغرب، قد عقدوا عدة لقاءات في الجزائر خلال الفترة الأخيرة بهدف إعداد الملف الخاص بتصنيف ”الكسكس“ كتراث عالمي مشترك بين بلدان المغرب العربي.