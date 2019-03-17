نقابات الصحة والتربية تقاطع مشاورات تشكيل ”الحكومة الجديدة“ في الجزائر

قررت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة في الجزائر اليوم الأحد، مقاطعة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في تصعيد جديد يزيد الضغوطات على رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي.

وأكدت النقابات، في بيان مشترك لها، ”تمسكها برفض القرارات الأخيرة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتكليف رئيس الوزير الأول نورالدين بدوي ونائبه رمطان العمامرة، بتشكيل حكومة جديدة“.

وشددت النقابات، على ”تمسكها برفض محاولات الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي السلمي واحترام سيادة الشعب“، داعية إلى ”مرحلة انتقالية تسيرها حكومة توافقية بوجوه جديدة، تكون محل قبول شعبي للخروج من الوضعية غير الدستورية“.

وكان متوقعًا أن يلتقي بدوي مع نقابات التربية يوم الأحد، على أن يتبع بلقاء غدًا الإثنين مع نقابات الصحة.

وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأحد أن نور الدين بدوي بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتنسيق مع نائبه ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، لضم ”كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي“، على ضوء توجيهات رئيس البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الحكومة القادمة ستضمّ ”كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري“.

وتابعت الوكالة، أن ”المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك، بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع“.

بدوره، قال مصدر جزائري في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن بدوي اصطدم برفض واسع من شخصيات بارزة، للالتحاق بحكومة ”عمرها قصير، وبرنامجها غير واضح، ودون أجندة واضحة“.

وتوقع المصدر -الذي طلب حجب هويته- أن تفشل مشاورات رئيس الوزراء المكلف، في إقناع كفاءات مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بتوافق مختلف الأطياف والاتجاهات، خصوصًا في ظل تمسك ممثلي الحراك الشعبي المضاد لنظام بوتفليقة، بمطلب ”الرحيل“.

ويتسم الوضع العام بالضبابية على خلفية مشاورات سياسية قادها الدبلوماسي المخضرم، الأخضر الإبراهيمي، مع بعض نشطاء المجتمع المدني الجزائري، بالتزامن مع مشاورات نور الدين بدوي؛ لتشكيل حكومة جديدة يُعهد إليها تنفيذ حزمة الإصلاحات الموعودة.