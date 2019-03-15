الشرطة الجزائرية: اعتقال 75 محتجًا وإصابة 11 شرطيًا في العاصمة

قالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجًا اعتقلوا، وأُصيب 11 شرطيًا بجراح طفيفة خلال احتجاجات العاصمة الجمعة.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائر، الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.

وكان الرهان الأكبر لمظاهرات الجمعة الرابعة، اختبار مدى تواصل التعبئة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، ضد هذه القرارات التي اعتبرتها المعارضة، وناشطون من الحراك“تمديدًا غير دستوري لحكم بوتفليقة، والتفافًا على الحراك الشعبي“.

والخميس، قال رئيس الوزراء المُعيَّن نور الدين بدوي، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في غضون أسبوع، وتضم كفاءات وطنية، وبعدها يشرع في التحضير لـ“مؤتمر جامع للحوار“.

وتلتقي أغلب تصريحات المعارضين والناشطين في البلاد حول ”رفض دخول الحكومة“، والدعوة إلى استقالة الرئيس قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/ نيسان المقبل، ورحيل كل رموز النظام الحاكم، ووضع خريطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسة جديدة.