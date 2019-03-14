بعمر قصير.. تشكيل حكومة الجزائر خلال أسبوع

أعلن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، الخميس، عن الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات الكبرى غربي العاصمة الجزائرية، قال بدوي إنّ عامل الوقت حسّاس للغاية، لذا يراهن على تعجيل تشكيل فريقه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتابع شارحًا: ”لأنّ الحكومة تتطلع لتسهيل سيرورة المؤتمر الوطني الجامع، فإنّ الوقت لا يسمح بمزيد من التأجيل“ .

وتابع بدوي: ”حكومتي ستمنح الأولوية لعدة ملفات متصلة بالظرف الراهن، وستسعى لتكون حلقة وصل بين الجميع“.

حكومة بعمر قصير

وأكّد رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، الخميس، أنّ عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيرًا.

وشدّد بدوي على أنّ عمل الحكومة سيكون مرهونًا بسيرورة المؤتمر الوطني الجامع.

وشدّد بدوي على استيعاب الحكومة الجديدة للتيارات كافة، وتطلعها لاستيعاب شريحتي الشباب والنساء، والانفتاح على المعارضين ولاسيما قادة الحراك.

وتبعًا لتوجيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بوجوب فراغ المؤتمر الوطني الجامع من أعماله بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، يبدو واضحًا أنّ الحكومة المرتقب تشكيلها ستتموقع كفريق تنفيذي لتصريف الأعمال.

وتحاشى بدوي الإشارة إلى أسماء بعينها لتولي حقائب الحكومة الجديدة، بعد كشف نائبه رمطان لعمامرة عن إمكانية التحاق معارضين بالحكومة.

احتجاجات مستمرة

إلى ذلك، التحقت فئة ”ذوي الاحتياجات الخاصة“ في الجزائر بالمعارضين لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومته الجديدة، إذ نفذ عدد من هؤلاء احتجاجًا أمام مقر البرلمان، اليوم الخميس، تنديدًا بما وصف ”الانقلاب على الدستور، لتحقيق مآرب لا تخدم الجزائريين“.

وفي نواحٍ مختلفة، من الجزائر تظاهر طلاب وأساتذة ومحامون ضد تمديد الولاية الرابعة لبوتفليقة، معربين عن رفضهم لكل القرارات الرئاسية الأخيرة، وبينها حكومة جديدة بوجوه قديمة ومسؤولة عن سياسات الماضي بقيادة الرئيس الحاكم منذ عام 1999.