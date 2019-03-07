رئيسة بلدية تثير غضب التونسيين.. ومطالب واسعة بإقالتها (فيديو)

أثارت مسؤولة تونسية، جدلًا وغضبًا واسعين، بسبب إدلائها بتصريحات وصفت بـ“المهينة“ بحق مواطني بلدها، وسط دعوات إلى إقالتها وإحالتها على القضاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيسة بلدية ”باردو“ زينب بن حسين، خلال تفقدها أحد المشاريع في المنطقة، ظهرت فيه وهي تتحدث إلى مواطن يبدو أنه احتج بسبب تأخر إنجاز المشروع، ما تسبب في غضب رئيسة البلدية التي خاطبته، قائلة: ”هل تفكرون في باردو أكثر منا، لسنا قادمين من المناطق الريفية“.

وقال حزب ”آفاق تونس“، في بيان له، الخميس، إن ”من شأن صرف النظر عن مثل هذه التصريحات، أن يغذي السلوكيات العنصرية التي جرمها القانون“.

وجدد ”آفاق تونس“، تنديده بـ“كل أشكال التمييز“، مطالبًا بـ“عدم التسامح مع أي مسؤول تصدر عنه أقوال أو سلوكيات مماثلة“.

من جانبه، انتقد القيادي في حركة النهضة الإسلامية لطفي زيتون، تصريحات زينب بن حسين، المرشحة المستقلة عن حزب حركة النهضة، قائلًا في تدوينة نشرها على ”فيسبوك“: “أنا عن نفسي باعتباري عضوًا في هذا الحزب، أعتذر لأهلنا في كل مناطق الجمهورية عن هذا الوصف غير المناسب“.