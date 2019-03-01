موريتانيا.. محمد ولد الغزواني يعلن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن وزير الدفاع الموريتاني الحالي، محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني، مساء اليوم الجمعة، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد الصيف المقبل.

وأعلن ولد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية في حفل بأحد ملاعب العاصمة، تم فتحه أمام المواطنين، وحضره عدد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين، والناشطين السياسيين، وغاب عنه الرئيس الحالي الذي عبّر في وقت سابق عن دعمه لولد الغزواني.

وقال ولد الغزواني، في خطاب مقتضب أمام الجمهور، إنه سيعمل على ”تكثيف الحظوظ لأي مكونة اجتماعية تعرضت لغبن أو ظلم عبر تاريخها..“.

وأضاف أنه سيعمل على ”تحقيق أعلى حد من السعادة للمواطن، من خلال توفير الأمن له، واستفادته من خيرات البلد، دون تمييز إلا للفئات التي سبق أن تعرضت للغبن والظلم عبر تاريخها“.

وأشار إلى أنه سيسعى ”لإصلاح النظام التربوي الموريتاني، سبيلًا إلى الرفع من الأداء في ظل التحولات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها موريتانيا”.

كما تعهد ولد الغزواني، الذي تقاعد من الجيش مع بداية العام الجاري، بأن ”يحظى الشباب والمرأة بكل ما يستحقان من عناية ومكانة لائقة“.

وكان النظام الموريتاني قد أعلن خلال الفترة الأخيرة عن تقديم ولد الغزواني كمرشح له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي إعلان ترشح ولد الغزواني في وقت لم يتمكن تحالف أحزاب المعارضة من تقديم مرشح موحد لمنافسة ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حديث عن عجزها عن الاتفاق على اختيار مرشح من داخل صفوفها؛ بسبب اعتراض بعض الأطراف على المرشحين الذين تم تقديمهم.

وتشهد موريتانيا الصيف المقبل انتخابات رئاسية مصيرية، لن يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.