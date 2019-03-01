وفاة جزائري وإصابة نحو 50 شرطيًا إثر اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن (صور وفيديو)

وفاة جزائري وإصابة نحو 50 شرطيًا إثر اشتباكات بين متظاهرين ورجال أمن (صور وفيديو)

المصدر: جلال مناد - إرم نيوز

توفي مواطن جزائري بعدما فضت الشرطة احتجاجات مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما أعلن عن إصابة العشرات من أفراد الأمن والشرطة.

واشتعلت مواجهات حادة، مساء يوم الجمعة، في مظاهرات الرفض لترشيح الرئيس الجزائري، تبادل فيها ”أمنيون ومتظاهرون الحجارة والقنابل المسيلة للدموع، في عدد من شوارع العاصمة“.

             

وبحسب مصادر محلية، أقدمت مجموعات شبابية على تخريب مركبات ومصرف ومحطة وقود وفندق ”سان جورج“ الشهير، ما استدعى تدخل قوات الدفاع المدني لإطفاء النار المشتعلة في المركبات والمباني.

وفي ساحة أول مايو/أيار الشهيرة بوسط العاصمة، أقدم شبان على رشق قوات الأمن الوطني بالحجارة والمتاريس الحديدية، ما دفع الشرطة للرد عليهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“: إن الحصيلة الأولية للأضرار حتى الآن ”وفاة رجل ستيني متأثرًا بأزمة قلبية إثر الاشتباكات، إضافة لإصابة 40 شرطيًا و15 متظاهرًا إصابات متفاوتة، وحرق 5 سيارات وتخريب محطة وقود ومصرف وفندق“.

ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي لغاية اللحظة على حالة الغليان التي شهدتها البلاد طيلة اليوم الجمعة، بينما تتحدث تقارير إخبارية عن صدور بيان رئاسي مرتقب في غضون ساعات.

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