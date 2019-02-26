أنباء عن مقتل ”أبو عياض التونسي“ بغارة فرنسية في مالي

أفاد موقع ”مينا ستريم“، المتخصص في أخبار شمال أفريقيا ودول الساحل، أن ”أبو عياض“ مؤسس تنظيم ”أنصار الشريعة“ التونسي، قتل في غارة شنتها القوات الفرنسية شمال غرب مدينة تمبوكتو، شمالي مالي بالقرب من الحدود الموريتانية.

وقال الموقع إن ”أبو عياض قتل الخميس“، من دون الكشف عن مصدر خبره.

والجمعة الماضية، أعلنت فرنسا تصفية قيادي بارز بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب من أصول جزائرية يدعى جمال عكاشة، ومعروف باسم يحيى أبو الهمام، الخميس، في عملية بالقرب من تمبوكتو إلى جانب قياديين آخرين، و8 عناصر آخرين.

ولم يوضح ”مينا ستريم“ ما إذا كان أبو عياض قتل في نفس الغارة الجوية التي استهدف فيها موكب أبو الهمام.

يذكر أن الحكومة التونسية صنفت، في 2013، جماعة ”أنصار الشريعة“ المتشددة، تنظيمًا إرهابيًا، وأصدرت مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين، المكنى بـ ”أبو عياض“ (48 عامًا)، لضلوع الجماعة في هجمات بالبلاد.

واتهمت السلطات التونسية ”أنصار الشريعة“، بالضلوع في عمليات منها اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، وقتل أفراد من الأمن والجيش.

ومطلع 2017، راجت أخبار عن مقتل المطلوب الأول في تونس ”أبو عياض“، في عملية للجيش الليبي في منطقة قنفودة غربي مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وفي 3 يوليو/ تموز 2015، أعلن مسؤول أمريكي في تصريح لصحيفة ”نيويورك تايمز“، أن ”أبو عياض قتل منتصف يونيو/ حزيران من العام نفسه، في غارة جوية كانت تستهدف قياديًا آخر في القاعدة هو الجزائري مختار بلمختار“.

كما سبق أن تم الإعلان في نهاية 2014، عن مقتل أبو عياض، في غارة جوية أمريكية استهدفت مجموعة مسلحة بمدينة أجدابيا شرقي ليبيا، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن تمكن أبو عياض، من الفرار من ليبيا إلى شمالي مالي، والالتحاق بالجماعات المسلحة في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية أصدرت برقية تفتيش بحق أبو عياض، للاشتباه في تخطيطه لاقتحام متشددين السفارة الأمريكية بتونس في 2012.