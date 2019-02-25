تقارير: حفتر يرفض لقاء السراج بسبب خضوعه للإخوان

أكدت تقارير إخبارية ليبية، اليوم الاثنين ، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر يرفض لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية ، فايز السراج ، وهي ما ينفي تقارير متداولة عن لقاء مرتقب بين الرجلين خارج ليبيا .

ونقلت صحيفة ”العنوان“ الليبية الناطقة بالإنجليزية ، عن مصدر مقرب من القائد العام للجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر ، قوله إنّ حفتر ، يرى في السراج شخصية ضعيفة ولا يسيطر على الوضع في طرابلس ،وأنه لن يكون قادرًا على تقديم أي شيء لذا فإنه لا جدوى من اللقاء معه .

وأكد ذات المصدر أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعتبر السراج ”لا حول له ولا قوة“ ، حتى أنه يُدار من قبل أطراف أخرى على غرار الميليشيات المسلحة في طرابلس ومجموعات ضغط مثل جماعة الإخوان المسلمين .

و أفاد ذات المصدر بأن ”المشير حفتر يرفض الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، لأن السراج ومجلسه الرئاسي غارقان في الفساد المالي والإداري الهائل ، وفقاً لأحدث تقرير محاسبات ليبي ”.

وتصاعدت في ليبيا ،خلال الفترة الأخيرة ،الاتهامات لرئيس حكومة الوفاق ،فائز السراج ،بتمكينه لجماعة الإخوان في مفاصل الليبية ،عبر تعيينهم في المناصب العليا .

و شنّت قوة حماية طرابلس ،وهي جسم عسكري يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا له، قبل يومين، هجومًا غير مسبوق على رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج و اتّهمته بتسليم الدولة الليبية لجماعة الإخوان، في إشارة إلى تعيين السراج لوجوه محسوبة على تيار الإسلام في مناصب عليا بالدولة الليبية .

واعتبرت قوة حماية طرابلس، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، مساء السبت الماضي، أن“السراج يواصل العبث بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية ”، مشيرة إلى أن السراج يصدر قرارات بصفة فردية لا يخولها له القانون بموجب الاتّفاق السياسي الموقع عام 2015 .