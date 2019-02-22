في سابقة بالجزائر.. وكالة الأنباء الرسمية تنقل دعوات لرحيل بوتفليقة

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الجمعة، تقريرًا حول مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في سابقة تعد الأولى من نوعها للوكالة الرسمية.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين في عدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عامًا) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

ونظمت أكبر المسيرات، التي اتسمت بالسلمية، في العاصمة الجزائر، لكن قوات الأمن منعت بالقوة وصولها إلى قصر الرئاسة.

وغطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن ”مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وفي مناطق أخرى من البلاد، تعبيرًا عن مطالب ذات طابع سياسي“.

وأكثر من ذلك، ذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: ”نعم للعدالة“، و“مسيرة سلمية“، و“تغيير وإصلاحات“، ”مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة“.

ولم يحدث سابقًا أن نشرت الوكالة الرسمية، أخبارًا أو تقارير حول احتجاجات ذات طابع سياسي في البلاد، خاصة حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس، أو حتى الحكومة.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية ”لمناشدات أنصاره“، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على ”إصلاحات عميقة“ حال فوزه.

ومنذ أيام، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر، الجمعة، ضد الولاية الخامسة، في حراك أعلنت أحزاب معارضة دعمها له، ودعت السلطات إلى عدم استعمال القوة ضده.