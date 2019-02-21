بوتفليقة يسافر إلى سويسرا لإجراء ”فحوص طبية“‎

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيتوجه إلى سويسرا؛ لإجراء فحوص طبية ”دورية“، الأحد القادم.

وحرصت الرئاسة، في بيان مقتضب، على التأكيد أن بوتفليقة سيقضي ”إقامة طبية قصيرة“ في مشفى بالعاصمة السويسرية جنيف.

ويواجه الرئيس الجزائري (82 عامًا) متاعب صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ربيع 2013، وأعلن الترشح لولاية رئاسية خامسة.

ويعتزم معارضون لمسعى الولاية الخامسة، تنظيم احتجاجات شعبية بعد صلاة الجمعة، يوم غدٍ؛ لمطالبة الرئيس بالتنحي، غير أن مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال، أكد ترشيح بوتفليقة لفترة جديدة.