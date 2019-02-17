في ”المنستير“ التونسية.. احتجاجات ضدّ الغنوشي وهتافات لـ“بورقيبة“ و ”بن علي“ (فيديو)

احتج عشرات المواطنين، بمحافظة ”المنستير“ التونسية، اليوم الأحد، ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، رافعين شعارات تطالبه بالرحيل، وهاتفين باسم الرئيسين التونسييّن السابقين، الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي.

ولدى وصوله إلى منطقة المكنين، التابعة لمحافظة المنستير، الواقعة بالوسط الشرقي للبلاد، واجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفضًا من قبل عشرات المحتجّين، الذين كانوا بانتظاره أمام الفندق الذي أقام فيه الغنوشي اجتماعًا لحركته.

وأظهر شريط مصوّر نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، هتافات أطلقها العشرات من المتظاهرين باسم الرئيسين التونسييين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وتطالب برحيل راشد الغنوشي.

وقال المواطن الناصر بن محمد، الذي كان من بين المحتجين لـ ”إرم نيوز“، إنّ محافظة المنستير التي أنجبت الزعيم الحبيب بورقيبة والعديد من زعماء الحركة الوطنية، الذين حرروا البلاد وبنوا الدولة الحديثة والعصرية يرفضون بشكل قطعي أن يحكمهم ”الإخوان“.

واتهم الناصر بن محمد، الإخوان بالسعي إلى ”التغلغل“ في مفاصل الدولة، والحكم لسنوات قادمة من خلال تدمير المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي، حسب قوله.

وأضاف أنّ المحتجين رفعوا شعار ديغاج (ارحل)، الذي وقع استعماله خلال اندلاع الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011.

يشار إلى أنّ حركة النهضة عقدت، اليوم الأحد، اجتماعًا في محافظة المنستير؛ للنظر في تجديد هياكلها المحلية قبل إجراء المؤتمر العام الحادي عشر للحركة في العام المقبل.