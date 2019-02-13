إقالة المدير العام للأمن الوطني الجزائري مصطفى لهبيري

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، عبد القادر قارة بوهدبة، مديرًا عامًا جديدًا للأمن الوطني (الشرطة) خلفًا للعقيد مصطفى لهبيري.

جاء ذلك، وفق بيان لوزارة الداخلية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن العقيد لهبيري، تم استدعاؤه لمهام أخرى دون تحديدها.

وعبد القادر قارة بوهدبة، شغل منصب مدير الشرطة القضائية، بقيادة الشرطة الجزائرية، كما شغل سابقًا عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الدولية (أنتربول).

ويعد هذا التغيير الثاني من نوعه على رأس الشرطة الجزائرية في ظرف أشهر، حيث تم نهاية يونيو/ حزيران 2018، إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل، بعد 8 سنوات قضاها في المنصب، وتعيين العقيد مصطفى لهبيري، خلفا له.

وقام لهبيري، خلال فترة إدارته للشرطة، موجة تغييرات في قيادات الأمن.