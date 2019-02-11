الجيش الليبي يبدأ تأمين حقل ”الشرارة“ النفطي بعد السيطرة عليه بالكامل

بدأ الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، في تأمين حقل ”الشرارة“ النفطي الواقع في حوض مرزق، جنوب ليبيا بعد السيطرة عليه بشكل كامل عقب معارك عنيفة مع الجماعات المسلّحة، وفق ما أكّدته قيادة الجيش .

وقالت غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن الجيش الوطني الليبي، تمكن من بسط سيطرته الكاملة على حقل الشرارة النفطي بكامل منشآته الرئيسة سلميًا دون أي اشتباك مسلح، مؤكدة أنها تقوم بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أنّ القوات المسلحة نجحت في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي الواقع بمنطقة حوض مرزق، وأكّدت استتباب الأمن داخله وفي كامل محيطه، مع توافد عدد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة.

وأعلنت قيادة الجيش الليبي، الأربعاء الماضي، سيطرتها على جزء من حقل الشرارة النفطي بالكامل“، موضحة أن ”وحدات الجيش الليبي قد وصلت وقتها إلى الحقل 186 أحد الحقول التابعة للشرارة، لكن الاثنين تم الإعلان بشكل رسمي على سيطرة الجيش الليبي على كامل حقل الشرارة وتأمين الموقع بشكل كامل، وذلك لأنّ الحقل يتكون من مساحة كبيرة وشاسعة“.

وأكد الجيش الليبي، أن حقل الشرارة النفطي سيتم تسليمه إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفًا أن قواته لا تسعى للتقدم باتجاه حقل الفيل النفطي، لأنه يعمل بشكل طبيعي.

وتمّت سيطرة الجيش الوطني الليبي على حقل الشرارة النفطي، بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية وكذلك قبائل وأعيان المنطقة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية طالبت خلال الأيام الماضية المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، التي أعلنتها في وقت سابق.

وكانت قوات الجيش الليبي سيطرت، في وقت سابق، على حقل الشرارة الواقع بجنوب غرب البلاد، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ويقدر إنتاجه بـ 315 ألف برميل نفط خام يوميًا.