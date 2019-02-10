حكومة الوفاق تطالب مجلس الأمن بالتدخل في الجنوب الليبي

طالبت البعثة الليبية التابعة لحكومة الوفاق بالأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ ما يلزم جراء قصف طيران ليبي لمحيط حقل الشرارة.

وأوضحت البعثة في رسالتها إلى ضرورة أن يضغط مجلس الأمن على من أسمتهم بـ”الأطراف المتحاربة” إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين أهوال الحروب ، حسب وصفها.

يذكر أن الجيش الليبي يقوم منذ حوالي الأسبوعين بعمليات عسكرية تستهدف بعض الجماعات الإرهابية مثل مجلس شورى درنة وسرايا الدفاع عن بنغازي، وقوات إبراهيم الجضران وعدة مسلحين تابعين للمعارضة التشادية بالجنوب الليبي.

كما وجهت غرفة عمليات السلاح الجوي الليبي، تحذيرا لكافة الطائرات التي تتحرك في سماء الجنوب بضرورة التنسيق مسبقا مع الغرفة قبل الاتجاه إلى أي مطار أو مهبط.