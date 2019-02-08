وزير تونسي سابق: حافظ السبسي يتعرض لحملة “شيطنة” (فيديو إرم)

قال وزير التعليم التونسي السابق، ناجي جلول، إن نجل الرئيس حافظ قايد السبسي يتعرض لحملة “شيطنة”، نافيًا عنه مسؤولية الأزمة التي يواجهها حزب حركة نداء تونس، الذي يشهد منذ فترة توالي الاستقالات والتوجه صوب أحزاب أخرى ولدت من رحم هذه الأزمة.

ودافع جلول، في حديث لـ “إرم نيوز”، عن مشروع حزب “نداء تونس” باعتبار أن المشروع الأول للحزب في العام 2012، كان أساسه التوازن مع الإسلام السياسي، وقد انتهى الآن التوازن، وفق تعبيره.

وأوضح جلول، الذي أعلن ترشحه لرئاسة الحزب في المؤتمر القادم، أن حافظ قايد السبسي رجل سياسي ولا يشغل أي وظيفة حكومية، نافيًا عنه تهمة “التخطيط لتوريث الحكم من والده”.

وحذر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة)، من استمرار “خطورة حركة النهضة” التي قال إنها لم تحقق التزاماتها بالتحول إلى حركة حزبية مدنية، مستشهدًا بقضية “الجهاز السري المتورط في اغتيالات سياسية” في البلاد.

وتعهد ناجي جلول بلم شمل “أبناء حزب حركة نداء تونس”، حال فوزه بكرسي الأمانة العامة خلال انتخابات المؤتمر القادم، مضيفًا أن الباجي قايد السبسي إن قرر الترشح مجددًا لرئاسة البلاد فهو سيطلب ذلك من الحزب “بكل ديمقراطية لأنه شخص ديمقراطي”.