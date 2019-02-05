السلطات الليبية تضبط شحنة أسلحة تركية في ميناء الخمس

أعلنت السلطات في ليبيا ضبط شحنة أسلحة جديدة مصدرها تركيا في ميناء الخمس البحري، وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وقالت صحيفة المرصد الليبية، الثلاثاء، إن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع.

وأكدت أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا، كوزارة الدفاع أو الداخلية، مما يعني ضمنًا أنها موردة لصالح إحدى الميليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سفينة محملة بـ 80 سيارة عسكرية مزودة بنظام حماية متطور من القذائف والألغام وصلت إلى ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، مؤكدين أن السيارات جرى استيرادها عن طريق إحدى شركات استيراد السيارات المعروفة بمدينة مصراتة.

وكانت السلطات ضبطت، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، شحنة أسلحة في نفس الميناء قادمة من تركيا، تضم أسلحة رشاشة ومسدسات وبنادق صيد.