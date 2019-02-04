الدفاع الجزائرية تنفي توقيف ضباط لدعمهم مرشحًا رئاسيًا

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الإثنين، ما تداولته وسائل إعلام محلية حول “توقيف ضباط سامين تحفظيًا”، بسبب إعلان دعمهم لمرشح الرئاسة، اللواء علي غديري.

جاء ذلك في بيان للوزارة، نشرته على موقعها الرسمي ردًا على معلومات نشرتها صحيفة محلية بشأن القضية.

وقالت الوزارة، إنها “تُكذّب تكذيبًا قاطعًا هذه الادعاءات” التي نشرتها الصحيفة تحت عنوان “13 ضابطًا ساميًا تحت التوقيف”.

وأوضحت، أنه “لا يوجد أي فرد محل توقيف أو متابعة بشأن هذه القضية المزعومة، والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأشارت إلى أن “مصالحها المختصة تحت تصرف الأسرة الإعلامية وكل الصحفيين، للرد على تساؤلاتهم”.

وشدد على أنها “تندد بقوة بالتلاعبات المتكررة التي تستهدف صورة الجيش الوطني الشعبي، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة”.

و الأحد، نشرت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية (خاصة) معلومات، نسبتها لمصادر مطلعة، مفادها أن الوزارة أوقفت تحفظيًا 13 ضابطًا ساميًا في الجيش تواصلوا مع مرشح الرئاسة، اللواء علي غديري.

وعلي غديري (64 عامًا)، الذي أعلن قبل أيام ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، هو لواء تقاعد من الجيش عام 2015، وشغل خلال الـ15 عامًا الأخيرة من خدمته في الجيش منصب مدير موظفي وزارة الدفاع الوطني.

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش الجزائري في عدة مناسبات عبر بيانات وتصريحات لقادتها، أنها ترفض الخوض في الشؤون السياسية بعد دعوات من علي غديري، ومعارضين، لما يسمونه “انتقالًا ديمقراطيًا للسلطة في البلاد”.

ورغم ترشيحه من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم لولاية خامسة، يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، الصمت بشأن الترشح كما لم يسحب استمارات التوكيلات من وزارة الداخلية، فيما قال رئيس الوزراء، أحمد أويحي، إن إعلان موقفه “وشيك” من خلال رسالة للمواطنين.