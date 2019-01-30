بعد فشله عدة مرات.. البرلمان التونسي ينتخب رئيسًا لهيئة الانتخابات

انتخب البرلمان التونسي، مساء يوم الأربعاء نبيل بفون رئيسًا جديدًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر العام الحالي.

وانتخب نبيل بفون رئيسًا للهيئة بأغلبية 141 صوتًا، علمًا بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217.

وجاء انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بعد 6 أشهر من استقالة الرئيس السابق للهيئة محمد التليلي المنصري، وفشل البرلمان مرارًا في التوافق على اسم خلف له.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميًا بسبب عدم اكتمال النصاب.

وصادق البرلمان التونسي، في وقت سابق بالأغلبية، على انتخاب 3 أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تعطّل عملية انتخابهم لأكثر من عام، بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشحين.

وأعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، خلال جلسة عامة، نتائج التصويت، وحصل كلّ من بلقاسم العياشي، وسفيان العبيدي، على 152 صوتًا، فيما حصدت حسناء بن سليمان، 155 صوتًا.

وشهدت الجلسة العامة المخصصة لانتخاب الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توترًا بسبب عدم توفر النصاب الكامل بعد تغيب عدد من النواب.

ويتعين حصول المترشح على أغلبية أصوات لا تقل على ثلثي أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب (145 صوتًا) للالتحاق بعضوية مجلس هيئة الانتخابات.