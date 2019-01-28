الرئيس الموريتاني يدعم ترشيح وزير الدفاع لانتخابات 2019‎

أبلغ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، عددًا من السياسيين دعمه ترشيح وزير الدفاع في الحكومة الحالية محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر، حسب مصدر سياسي.

وقال المصدر بالأغلبية الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن “الرئيس ولد عبدالعزيز استقبل عددًا من السياسيين الموريتانيين في القصر الرئاسي بنواكشوط، وأبلغهم دعمه ترشيح وزير الدفاع ولد الغزواني”.

وفي حال تأكد دعم ولد عبدالعزيز لترشح وزير الدفاع ولد الغزواني فمن المرجح أن يكون الأخير هو مرشح حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

ويترقب الشارع الموريتاني منذ أشهر إعلان المرشح المقرر أن يدعمه الرئيس ولد عبدالعزيز في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه سيكون المرشح الأوفر حظًا بالفوز.

وفي 15 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الموريتاني عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز منتصف عام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي والتي تنتهي قبل يوليو/تموز المقبل.

وكان الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات ستجري في وقتها القانوني.