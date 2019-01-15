ليبيا.. حشود مسلحة في مناطق بن غشير ومحيط المطار بطرابلس

قالت مصادر أمنية ليبية، اليوم الثلاثاء، إن حالة من الترقب والحظر تسود عدة مناطق في العاصمة بعد تحركات لعدة مسلحين في شوارع ومناطق متفرقة من طرابلس.

وحسب هذه المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأسباب أمنية، فإن عدة سيارات مسلحة تتبع اللواء السابع وكذلك قوة حماية طرابلس يتم تحشيدها في منطقة بن غشير التي تشهد حالة من التوتر والاضطراب بين السكان؛ خوفًا من تجدد الاشتباكات بين الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن قوة ثالثة تابعة لقوة طرابلس، تتجمع هذه القوة أمام معسكر النقلية في محيط مطار طرابلس.

وشهدت ضواحي طرابلس، منذ عدة شهور، معارك عنيفة بين قوة اللواء السابع وعدة ميليشيات، أسفرت عن وقوع أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في مناطق جنوب طرابلس.

يذكر أن قوات اللواء السابع الذي لم تتأكد تبعيته لأي جهة رسمية، رغم أن قيادات له تؤكد تبعية اللواء لحكومة الوفاق، بينما الأخيرة أعلنت أنها حلت اللواء منذ أكثر من سنة.