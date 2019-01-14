رغبةً في العودة للزعامة.. بن كيران زعيم إخوان المغرب السابق يؤيد “حرية الحجاب”

في خطوة رأى مراقبون أنها رغبة في العودة إلى المشهد السياسي، عاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية السابقة، عبد الإله بنكيران، إلى إثارة الجدل بتأييد مواقف حداثية ظلت خطوطًا حمراء لدى تنظيم الإخوان المسلمين الذي يعدّ مرجعية لدى حزبه.

وقال مراقبون للشأن المغربي إن تصريحات بن كيران الأخيرة حول زوبعة ظهور البرلمانية أمينة ماء العينين، الناشطة في الحزب، دون حجاب أثناء سياحة بباريس، جاءت لنفض غبار اللامبالاة التي تعرض لها بعد استبعاده من المشهد السياسي في المغرب، وحنينا إلى عودته للزعامة، من باب الخطاب الحداثي، في توجهات الحزب الإخواني.

“ألمع سياسية في المغرب”

وعاد بنكيران في كلمة أمام أعضاء حزبه بالخارج، تم نقلها عبر تقنية البث الحي، أمس الأحد، في منزله بالرباط، ليعود عن تصريحات سابقة له، انتقد فيها البرلمانية أمينة ماء العينين أمام المجلس الوطني للحزب، ويبرر موقفه بالقول إن مسربي صور السيدة دون حجاب وبلباس يتنافى والمرجعية الإسلامية التي يعتمدها الحزب، “مغرضون” ويستهدفون ألمع سياسية في المغرب.

وكان عتاب بنكيران لمنتقدي ماء العينين، موجهًا بالأساس لأعضاء في الحزب، حيث انبرى كثير منهم، خاصة الشباب إلى التبرؤ من “فضيحة” ماء العينين، ومهاجمتها، مشيرًا إلى أن الوقت ليس لتصفية الحسابات، بل وقت التضامن معها ضد ما تتعرض له من استهداف.

تناقض بعد الزيارة

تصريحات بن كيران الجديدة، جاءت بعد زيارة لماء العينين له في بيته الأسبوع الماضي، الذي قال إنه عاتبها خلالها على ما نشرته حول لقائها به، وعدم وضوح قضيتها، مؤكدًا أن “الحزب يؤاخذ ماء العينين على عدم الوضوح، ولكنه لن يتنكر لها”، في تناقض تام مع ما صرح به أمام أعضاء حزبه حول عدم الدفاع عن المخالفين لقواعد ومنهجية الحزب وضمنها المرجعية الإسلامية.

وقال الزعيم السابق لإخوان المغرب، إن نزع ماء العينين للحجاب يدخل ضمن حريتها الشخصية، وأوضح أنه لا يدافع عن الحرية الفردية كما يدافع عن ذلك البعض، بل يدافع عنها من منطلق ديني، لأنه لباس المرأة في الإسلام -حسب قوله- “ليست فيه مساءلة شرعية.. وهو أمر بينها وبين خالقها”.

يذكر أن القيادية الإخوانية آمنة ماء العينين، أقرّت بصحة الصور التي ظهرت فيها دون حجاب، وبلباس يتنافى ومبادئ حزبها الإسلامي، ما أثار زوبعة قوية من الانتقادات في المغرب، أججها دعم بن كيران.