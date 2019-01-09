شاهد بالفيديو.. لحظة إصابة وزير موريتاني في مسيرة ضد “الكراهية”

أصيب وزير موريتاني اليوم الأربعاء، جراء سقوط مفاجئ لمنصة نصبتها الحكومة الموريتانية لتكون نهاية للمسيرة التي تنظمها ضد خطاب الكراهية والتفرقة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو، أصيب بجراح وتم نقله بوساطة سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.

وأكدت المصادر، أن منصة المهرجان سقطت مباشرة بعد صعود عدد من الوزراء بفعل التدافع الشديد للمشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص أبرزهم الوزير.

وبحسب نشطاء ووسائل الإعلام الموريتانية، فقد شهدت انطلاقة مسيرة “الكراهية”، حالة من الفوضى والتدافع، أجبرت عددًا من الوزراء للعودة لسياراتهم والتوجه مباشرة إلى ساحة المهرجان، ومن بينهم الوزير المصاب.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد دعا في وقت سابق لمسيرة ضد الكراهية، تشفع بخطاب للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما أعلنت السلطات الموريتانية يوم المسيرة عطلة معوضة لكامل وموظفيها؛ من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة واسعة في هذه التظاهرة.