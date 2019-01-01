موريتانيا.. هكذا استقبل أنصار حركة “إيرا” زعيمهم بيرام اعبيدي بعد الإفراج عنه (فيديو)

أفرجت السلطات الموريتانية، فجر الثلاثاء، عن النائب البرلماني والناشط الحقوقي، بيرام ولد اعبيدي، وذلك بعد سحب شكوى تقدم بها صحفي ضده.

ووصل ولد اعبيدي إلى منزله في نواكشوط، فجر اليوم، حيث احتشد العشرات من أنصاره أمام منزله احتفالًا بالإفراج عنه.

وقال بيرام إنه “ماضٍ في الدفاع عن حقوق العبيد، والعبيد السابقين، والتصدي لكل أشكال العبودية في البلاد”.

ومثل ولد اعبيدي، أمس، أمام المحكمة في نواكشوط، حيث استمرت الجلسة لساعات شهدت مشادات بين الدفاع وقضاة المحكمة.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن الصحفي دداه عبد الله سحب الشكوى التي تقدم بها ضد ولد اعبيدي.

واعتقل بيرام اعبيدي، الذي دخل البرلمان خلال الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة، في أغسطس/آب الماضي، إثر شكوى تقدم بها الصحفي دده عبد الله، اتهمه فيها بالقذف والتحريض.

ويرأس ولد اعبيدي “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية”، المعروفة اختصارًا بحركة “إيرا”، التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، على يد نشطاء مناهضين للعبودية.

وترفض السلطات الترخيص للحركة بالتظاهر، وتتهمها بـ”العمل على تخريب البلاد، ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع”، فيما تقول الحركة إنها تعمل من أجل القضاء على كل أشكال العبودية في البلاد.

وقبل سنوات، تقدمت “إيرا” بطلب الحصول على ترخيص لتتحول لحزب سياسي، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب.