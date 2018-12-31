بعد قتل رئيس الجالية الإيفوارية .. قضية التمييز العنصري تعود للواجهة في تونس (فيديو إرم)

أشعل قتل رئيس الجالية الإيفوارية في تونس، “فاليكو كوليبالي”، جدلًا حادًا في الرأي العام التونسي، وأعاد ملف التمييز العنصري إلى واجهة النقاشات.

وتعرّض فاليكو كوليبالي للطعن بواسطة آلة حادة، من طرف عصابة سطو مسلح، ما سبب استنكار عدد كبير من الجالية الأفريقية في تونس، إضافة إلى عدد من التونسيين من ذوي البشرة السمراء.

ونفّذ العشرات من الطلبة الأفارقة في جامعات تونس، مسيرات ووقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية بالعاصمة التونسية، تنديدًا بما حصل، مطالبين بفتح تحقيق جدي ومتابعة المعتدين.

وشارك في الوقفات الاحتجاجية عدد من التونسيين من ذوي البشرة السمراء، عبّروا عن تضامنهم مع المحتجين.