كونتي يجري مباحثات مع السراج في طرابلس.. وتوقعات بلقائه حفتر

عقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأحد، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، إن “كونتي التقى السراج في طرابلس بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، وعن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سياله وعدد من مسؤولي الدولة.

كما سيلتقي كونتي، في وقت لاحق من الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي.

وقال المريمي إن “عقيلة وكونتي سيعقدان اجتماعًا بمدينة طبرق، مساء الأحد، للتباحث حول آخر المستجدات السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”

ومن المحتمل أن يلتقي كونتي القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة في منطقة الرجمة، لكن وسائل الإعلام والصفحات الرسمية التابعة للقيادة، لم تذكر أي شيء عن الزيارة حتى الآن.

يذكر أن وسائل إعلام إيطالية، ذكرت يوم أمس، أن كونتي سيزور طرابلس وبنغازي وطبرق؛ لإجراء عدة اجتماعات مع شخصيات ليبية من بينهم المشير حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.