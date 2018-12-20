الكشف عن مبايعة قتلة السائحتين في المغرب تنظيم داعش(صورة)

كشفت تقارير إخبارية أن العناصر المتورطة في جريمة قتل سائحتين في المغرب قبل أيام، سبق أن بايعوا تنظيم داعش المتشدد.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت قبل يومين العثور على جثتي السائحتين قتيلتين، وألقت القبض على أشخاص يشتبه بوقوفهم خلف الجريمة، وقالت إنهم يحملون أفكارًا متطرفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية نشر باحث فرنسي يُدعى “رومان كايلت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر أربعة أشخاص يبايعون تنظيم داعش، وقال إن “الشريط الحصري يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا السائحتين في المغرب”.

وحسب المصادر أظهر المقطع أحد العناصر وهو يقول: “إننا نقول لخليفة المسلمين إن له جنودًا في المغرب الأقصى لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وإنهم ماضون لنصرة دين الله”.

بدوره أكد النائب العام المغربي صحة التسجيل وقال “إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمات”.

وبحسب البيان “أظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل المرأتين”.