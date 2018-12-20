هيئة الانتخاب التونسية ترفض دعوات التأجيل

أكّد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، أنّ إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل، غير مطروحة، محذّرًا في ذات الوقت مما أسماها، بـ”المخاطر الانتخابية”.

ودعا التليلي المنصري، في تصريحات لإذاعة “موزاييك” المحلية، إلى النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن “الهيئة خط أحمر، ومن يتذرع بأنّها غير جاهزة لتأجيل موعد الانتخابات، فهو غير مخطئ”.

واستغرب المنصري، من تأجيل البرلمان التونسي جلسة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كانت مُقرّرة يوم غد الجمعة، مضيفًا بالقول، “تفصلنا 10 أشهر فقط عن محطة انتخابية مفصلية، ومن غير المقبول أنه لم تستقرّ إلى غاية الآن التركيبة النهائية للهيئة”.

وأكد أنه بإمكان البرلمان البتّ في هذا الملف، إذا تمت التوافقات، وإذا حضرت الإرادة، معتبرًا أنه يمكن استكمال تركيبة الهيئة في جلسة واحدة، وفق تقديره.

وأوضح المنصري، أن القائمة النهائية للمترشحين لعضوية الهيئة جاهزة، وأنّ هناك مترشحة واحدة عن سلك القضاء الإداري ومترشحًا واحدًا للرئاسة، وهو نبيل بفون، وأنّ ذلك يسهّل عملية الانتخاب، حسب قوله.

وقال التليلي المنصري، في وقت سابق، إنّ الوضع السياسي في البلاد يشير إلى بدء حملة انتخابية مبكّرة، لكنه حذّر من أن يؤدّي تبادل الاتهامات بين الفاعلين السياسيين، إلى عزوف الناخبين.

وذكّر المنصري بضعف نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدیة الماضية التي لم تتجاوز الـ35%، مشيرًا إلى أنّ الهيئة بصدد استقبال المسجّلين للاقتراع بشكل يومي.