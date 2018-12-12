“يوم غضب” للأساتذة ذوي “السترات البيضاء” في تونس (فيديو وصور)

نفذ الأساتذة التونسيون، اليوم الأربعاء، وقفات ومسيرات غاضبة في جميع محافظات البلاد، بعد فشل المفاوضات التي جرت مؤخرًا مع الحكومة بشأن مطالبهم.

ويُنفّذ الأساتذة أو ما يطلق عليهم التونسيون تسمية أصحاب “السترات البيضاء”، وقفات احتجاجية في كامل المحافظات التونسية، وستختتم الاحتجاجات باعتصامات في مقرات إدارات التعليم والمقرات السيادية.

وتم اتخاذ هذا القرار، من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي، التي حدّدت موعد الاحتجاجات في كل محافظة ووجهتها.

وانطلقت ظهر الأربعاء، مسيرة الأساتذة في تونس العاصمة، من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيس بالعاصمة.

وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي، اعتبرت في بلاغ أصدرته مؤخرًا، “أنّ ما تقدم به الطرف الحكومي من مقترحات غير جدية وهزيلة، يعد تراجعًا عما عرض في الجلسات السابقة، ومحاولة للالتفاف على مطالب التقاعد والمنحة الخصوصية ومنحة العودة المدرسية ومعالجة وضع المؤسسات التربوية”.

وجاء في البلاغ الذي أصدرته النقابة، أنّها ترفض ما اعتبرته “أسلوبًا غير جاد يفضح استمرار الحكومة في المماطلة والتسويف”.

والجدير بالذكر، أن الأساتذة يطالبون بتمكينهم من عدد من المنح، مثل منحة العودة المدرسية ومنحة خصوصية، إضافة إلى إصلاح المؤسسات التربوية، والترفيع في أجورهم.