ليبيا.. عمال حقل الشرارة النفطي يرفضون وقف الإنتاج

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت إن حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة هدد بوقف الإنتاج لكن عمال النفط رفضوا الامتثال لذلك.

وقالت المؤسسة في بيان “تعبّر المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها لتصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم صباح السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين لوقف الإنتاج بصفة كلية”.

وحذرت المؤسسة وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامّة.

وقالت المؤسسة في بيانها إنّ إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بحوالي 315,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و 73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

وبيَّنت المؤسسة بأن هذه التصرفات ستكبد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا مشيرة إلى أنّ الإنتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة و الفيل و ما زال مستمرا حتى الآن.

وعبر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط عبر البيان عن قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي “التابع لحكومة الوفاق” وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية.

وطالب البيان الجهات المسئولة عن حرس المنشآت في مناطق غرب ليبيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضدّ “كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة، بما في ذلك آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف العقيد علي محمد صالح الحسيني، بسبب تقصيره في أداء واجبه ومساهمته في مزيد تعميق الأزمة” على حد ما جاء بالبيان الذي ذكر أسماء عدة أشخاص آخرين اتهمهم بالتسبب في تعميق هذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدة وكالات ومواقع إخبارية، تناولت أنباء عن توقف الإنتاج في حقل الشرارة على خلفية احتجاج قبلي.