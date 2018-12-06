الجيش الجزائري يحتجز صواريخ أرض جو قرب حدود مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، اكتشاف مخبأ يحتوي على صواريخ أرض – جو في بلدة حدودية مع دولة مالي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “فرقة للجيش الوطني الشعبي كشفت اليوم، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار (حدودية مع مالي)، مخبأ للذخيرة يحتوي على 11 صاروخًا جو-أرض مضادًا للدبابات عيار57 ملم”.

وفيما لم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول الجهة المسؤولة عن محاولة إدخال الأسلحة، أحبط الجيش خلال السنوات الماضية عدة محاولات لإدخال السلاح عبر الحدود الجنوبية، وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع.

وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان قوات الجيش، في بيان، أنها كشفت “مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميليمترًا، و120 كيلوغرامًا من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات” بنفس المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة الكشف عن مخبأ يحتوي على 41 قذيفة مضادة للدبابات، وآخر يضم أسلحة حربية متنوعة بنفس البلدة الحدودية مع مالي.

وحشدت الجزائر، في السنوات القليلة الماضية، عشرات الآلاف من الجنود على حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، والشرقية مع تونس وليبيا؛ لمنع ما تقول السلطات إنه تسلل للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح من الدول المضطربة أمنيًا.