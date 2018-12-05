صحيفة إيطالية: حفتر في روما لوضع نهاية للسراج

قالت وسائل إعلامية إيطالية إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، سيبحث في زيارته المفاجئة إلى روما مع رئيس الوزراء جوزبيي كونتي والسفير الأمريكي في تونس “الذي يدير ملف ليبيا” دانيال روبنشتاين، ترتيبات قد تكون بداية النهاية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

ووفقًا لصحيفة “ليناردو الإيطالية”، فإن الاجتماعات ستناقش خطة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمحادثات الجارية في القاهرة حول إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.

وقالت الصحيفة إن واشنطن وروما تدركان الآن أن السلام في ليبيا مستحيل بدون موافقة مسبقة من المشير حفتر.

وذكرت أنه في الوقت نفسه يزداد السراج ضعفًا، فالأوروبيون، وإيطاليا في الصدارة، كما قد تكون الولايات المتحدة، قد قررت التخلي عن السراج، وبالطبع التخلي أيضًا عن الدعم الرسمي لحكومة الوفاق.

ورأت الصحيفة أن موضوع عودة السفير الإيطالي جوزبيي بيروني إلى ليبيا سيطرح على المشير حفتر، وهي العودة التي ترى الصحيفة أنها ستكون أول نتيجة ملموسة لهذا الاجتماع، وتعني الاعتراف بدور وساطة مهم من إيطاليا، فضلًا عن بداية انحدار بطيء للسراج.

وأكدت الصحيفة، أن موضوع توحيد المؤسسات العسكرية الليبية وقيادتها سيكون في قلب الاجتماعات مع حفتر، مشيرة إلى أن زيارته إلى روما يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الدفع تجاه الدور المستقبلي للجنرال في قمة الجيش الليبي المعاد توحيده.

وكانت وكالة “أكي” الإيطالية، قالت إن حفتر وصل روما الليلة الماضية بزيارة غير معلنة سيعقد خلالها اجتماعًا مع سفير الولايات المتحدة لدى تونس، دانيال روبنشتاين، وهو يعد المسؤول عن الملف الليبي في الإدارة الأمريكية.

ووصفت صحيفة “إل ميساجيرو” اجتماعات حفتر في روما بـ”السرية للغاية”، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد 20 يومًا من المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في باليرمو حيث “لعب حفتر دورًا قياديًا”.